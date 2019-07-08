Грабовский назначен спортивным директором минского "Динамо"

Помощник главного тренера минского "Динамо" Михаил Грабовский назначен также спортивным директором клуба, сообщается на официальном сайте минчан.

Таким образом, Грабовский будет совмещать в клубе две должности. Ранее главным тренером "Динамо" был назначен 49-летний канадец Крэйг Вудкрофт.

Грабовский – самый результативный белорусский хоккеист в истории НХЛ (296 очков в 534 матчах). Выступал за московские "Динамо" и ЦСКА, а также клубы НХЛ "Монреаль", "Торонто", "Вашингтон" и "Айлендерс".