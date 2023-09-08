Гордеев вспомнил историю знакомства с главным тренером «Сибири» Немировски
Хоккеист «Сибири» Федор Гордеев вспомнил историю знакомства с главным тренером команды Дэвидом Немировски.
«От момента первых переговоров до подписания контракта прошло всего две недели. Мне очень повезло, что Дэвид Немировски тоже живет в Торонто. Познакомились с ним, после чего у нас и состоялся предметный разговор. Далее все развивалось стремительно. Решил, что на данный момент для меня «Сибирь» лучший вариант. Был удивлен интересу со стороны тренера, но он сказал, что уже наслышан обо мне. Более того, полностью обрисовал план на грядущий сезон», — приводит слова Гордеева RT.
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|4
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|3
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|1
|4
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|3
|2
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|4
|7
|Динамо
|3
|1
|2
|2
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|1
|2
|2
|9
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|2
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|1
|1
|2
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|1
|2
|2
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|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
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|2
|1
|5
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|2
|1
|5
|3
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|1
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|4
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|4
|5
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|2
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|0
|4
|6
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|7
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|8
|Амур
|3
|1
|2
|2
|9
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
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|8.09
|19:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|- : -
|8.09
|19:00
|
Витязь – Трактор
|- : -
|8.09
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|8.09
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|8.09
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|8.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -
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