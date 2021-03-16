Голышев продолжит карьеру в Северной Америке
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев продолжит карьеру в Северной Америке, информирует пресс-служба клуба. При этом, где именно будет играть 26-летний хоккеист, не сообщается.
«Анатолий Голышев продолжит карьеру в Северной Америке. Наш клуб благодарит Анатолия за все годы, проведенные в команде, и желает успехов в продолжении карьеры за океаном!» — отмечается в сообщении пресс-службы «Автомобилиста» в Twitter.
Права на Голышева в КХЛ сохраняются за «Автомобилистом», в котором он выступал восемь лет. Всего за команду нападающий сыграл 401 матч, набрав 220 (109+111) очков.
В этом сезоне Голышев провел в КХЛ 56 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков. Его показатель полезности составил «плюс 2».
??Анатолий Голышев продолжит карьеру в Северной Америке— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) March 16, 2021
Наш клуб благодарит Анатолия за все годы, проведенные в команде, и желает успехов в продолжении карьеры за океаном!https://t.co/HceN9X0mbz pic.twitter.com/co0GYaGTn6
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