Голкипер Серебряков рассказал, как сделать вратарю больно и о чем он говорит с хоккеистами соперника во время матча

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился секретами, о чем он говорит с игроками другой команды и как относится к голам в стиле лакросс.

— Посоветуйте, как хоккеист может сделать вратарю больно?

— Шайбу забросить — это самое больное.

— А различные тычки клюшкой?

— Это все зависит от вратаря. Я отношусь к этому спокойно, а некоторые сильно бесятся.

— Уже достаточно давно судьи удаляют игроков за ледяную крошку. Расскажите, чем это неприятно вратарю?

— Если она попадет тебе в глаза, то будет достаточно холодно и больно. Я считаю это неуважением к вратарям, ведь можно остановиться раньше или аккуратнее.

— Вам никогда не хотелось ударить кого-нибудь за это со всего размаху?

— Да нет, такого не было. Зачем мне нужны эти конфликты?

— Как относитесь к лакроссам?

— Конечно, вратарям очень тяжело справляться с лакроссами, но я не считаю это неуважением, потому что задача нападающего — забросить шайбу любым способом. Некоторые идут на хитрости, но такие голы показывают высокое мастерство игрока.

— Многие говорят, что сейчас очень важна коммуникация между вратарем и защитниками. Вы часто друг другу подсказываете?

— Конечно, всегда подсказываю полевым игрокам. Я вообще довольно много разговариваю на льду, причем не только со своими, но и с чужими.

— Что говорите соперникам?

— Да всякое-разное говорю. Один раз меня игрок спросил: «Серебро, ты пропустишь когда-нибудь?», а я ему ответил: «Ты сначала до ворот хоть доехай». Я всегда нахожусь в игре и кайфую от этого, — сказал Серебряков «СЭ».

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