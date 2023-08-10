Голкипер Серебряков рассказал, как сделать вратарю больно и о чем он говорит с хоккеистами соперника во время матча
Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился секретами, о чем он говорит с игроками другой команды и как относится к голам в стиле лакросс.
— Посоветуйте, как хоккеист может сделать вратарю больно?
— Шайбу забросить — это самое больное.
— А различные тычки клюшкой?
— Это все зависит от вратаря. Я отношусь к этому спокойно, а некоторые сильно бесятся.
— Уже достаточно давно судьи удаляют игроков за ледяную крошку. Расскажите, чем это неприятно вратарю?
— Если она попадет тебе в глаза, то будет достаточно холодно и больно. Я считаю это неуважением к вратарям, ведь можно остановиться раньше или аккуратнее.
— Вам никогда не хотелось ударить кого-нибудь за это со всего размаху?
— Да нет, такого не было. Зачем мне нужны эти конфликты?
— Как относитесь к лакроссам?
— Конечно, вратарям очень тяжело справляться с лакроссами, но я не считаю это неуважением, потому что задача нападающего — забросить шайбу любым способом. Некоторые идут на хитрости, но такие голы показывают высокое мастерство игрока.
— Многие говорят, что сейчас очень важна коммуникация между вратарем и защитниками. Вы часто друг другу подсказываете?
— Конечно, всегда подсказываю полевым игрокам. Я вообще довольно много разговариваю на льду, причем не только со своими, но и с чужими.
— Что говорите соперникам?
— Да всякое-разное говорю. Один раз меня игрок спросил: «Серебро, ты пропустишь когда-нибудь?», а я ему ответил: «Ты сначала до ворот хоть доехай». Я всегда нахожусь в игре и кайфую от этого, — сказал Серебряков «СЭ».
Полностью интервью с Никитой Серебряковым читайте на сайте «СЭ»
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -