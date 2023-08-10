Вратарь Серебряков: «Шестеркин с детства любит приукрашивать падения»
Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что не любит симулировать травмы и повреждения во время игры.
— Какого хоккеиста можете назвать самым непредсказуемым?
— В нашей лиге много мастеров, я не обращаю на это внимания, потому что стараюсь всегда играть по шайбе, но знаю, какой игрок может сыграть креативно, а какой не может.
— Вы часто толкаете игроков, которые закрывают обзор. Кто-то отвечает на это или все понимают, что это необходимость?
— Такого особо никогда не было, я ведь стараюсь чуть подтолкнуть игрока, а не ударить его в незащищенное место. Нам иногда тоже прилетает по щитку после добивания, я считаю, что это нормально, если нет грубости.
— А если игрок специально провоцирует и задевает?
— Я стараюсь не обращать на это внимания. Лучше повернуться к судье и спросить, будет ли он сегодня защищать вратаря или нет.
— Вы без мата это говорите?
— Конечно, я отношусь к ним уважительно, мы ведь все делаем одно дело.
— То есть вы постоянно жалуетесь судьям?
— Я не жалуюсь, а задаю вопросы. Сколько в прошлом году было удалений за атаку вратаря??
— Мало.
— Вот, а вратарей тоже нужно защищать.
— Как вы относитесь к трюкам Игоря Шестеркина, который любит приукрашивать падения?
— Да у него это с детства еще осталось. Я такое не люблю, потому что считаю, что мы играем в мужской вид спорта. Стараюсь никогда не приукрашивать в такие моменты, потому что судьи сами прекрасно все видят и понимают. Видно было, что соперники Игоря были нацелены на ворота, но не люблю приукрашивать. Потому что если тебе действительно однажды попадут, а тебе будет больно, то судья тебе уже может не поверить. Скажет: чего ты опять притворяешься? — сказал Серебряков «СЭ».
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