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Голкипер «Лександа» продолжит карьеру в «Йокерите»

18:13
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«Йокерит» подписал контракт с голкипером Янне Ювоненом. 26-летний финн заключил контракт на два года, сообщает сайт «Джокеров».

Последние два сезона Ювонен провел в чемпионате Швеции в составе «Лександа». В прошедшем чемпионате он сыграл 50 матчей, в которых показал коэффициент надежности 2,41 и 91,6 процента отраженных бросков. В плей-офф на его счету 4 встречи: коэффициент надежности — 3,5; процент отбитых бросков — 86,4.

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