Форвард «Авангарда» Кирилл Семенов подписал контракт с «Торонто», сообщает официальный сайт клуба.

? We've signed forward Kirill Semyonov to a one year entry-level contract for the 2021-22 season. #LeafsForever



Details «https://t.co/24an8aBcig pic.twitter.com/oEe1jHphw4 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) May 5, 2021

Он заключил соглашение на один год. Договор вступит в силу с начала сезона-2021/22.

В этом сезоне 26-летний нападающий набрал 26 (10+16) очков в матчах регулярного чемпионата КХЛ и 9 (4+5) очков в 23 играх Кубка Гагарина. Семенов является воспитанником «Авангарда».