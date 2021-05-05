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Кирилл Семенов подписал контракт с «Торонто»

17:06
Кирилл Семенов. Фото ХК «Авангард».
Кирилл Семенов. Фото ХК «Авангард».
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Форвард «Авангарда» Кирилл Семенов подписал контракт с «Торонто», сообщает официальный сайт клуба.

Он заключил соглашение на один год. Договор вступит в силу с начала сезона-2021/22.

В этом сезоне 26-летний нападающий набрал 26 (10+16) очков в матчах регулярного чемпионата КХЛ и 9 (4+5) очков в 23 играх Кубка Гагарина. Семенов является воспитанником «Авангарда».

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