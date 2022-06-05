Голкипер Кареев: «Получил хороший международный опыт как в плане хоккея, так и в жизни»

Голкипер Андрей Кареев, вернувшийся из Финляндии в «Салават Юлаев», поделился эмоциями после подписания нового контракта с российским клубом.

— Эмоции самые положительные. Хорошо, что переговоры закончились и можно спокойно восстанавливаться, готовиться к новому сезону, — цитирует Кареева сайт «Салавата».

— Вы провели в Финляндии два отличных года. Как оцените этот опыт в плане личного развития?

— Получил хороший международный опыт как в плане хоккея, так и в жизни. Было много игровой практики и качественных тренировок. Работал с очень хорошим тренером вратарей. Для меня эти два сезона получились продуктивными.

— С какими мыслями возвращаетесь в КХЛ?

— Мысли и задачи — помогать команде добиваться поставленных целей и продолжать развиваться.

— Следили ли за «юлаевцами», пока были в Финляндии?

— Иногда следил за результатами, но в основном был сконцентрирован на своих играх и тренировках.