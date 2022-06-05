Игрок «Металлурга» Коробкин надеется, что Малкин закончит карьеру в Магнитогорске

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин предположил, что воспитанник магнитогорского клуба Евгений Малкин может завершить профессиональную карьеру в его команде.

«Конечно, это большая легенда (о Евгении Малкине). Магнитогорский воспитанник выиграл все, что можно. Может, он когда-нибудь окажется в «Металлурге», приедет заканчивать здесь свою карьеру. Было бы очень здорово с ним поиграть вместе в одной команде», — цитирует «РБ Спорт» Коробкина.

23-летний нападающий «Металлурга» Коробкин провел в сезоне 37 игр за клуб, забил 3 шайбы и отдал 4 результативные передачи.

35-летний нападающий «Питтсбург» Малкин является воспитанником «Металлурга» и играл за российский клуб с до 2006 года. В минувшем сезоне провел 41 игру за «Пингвинз» в НХЛ и набрал 42 (20+22) очка.