Голдобин — о победе над СКА: «Как будто играли в плей-офф»

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин поделился эмоциями после победы над СКА (3:2) в матче ФОНБЕТ Континентальной хоккейной лиги.

— Крутой матч, крутые эмоции. Коротко и ясно, — передает корреспондент «СЭ» Анна Бирюкова слова Голдобина.

— Что с ногой?

— Мелочи, сделал блок для команды. Думаю, что внес даже этой мелочью вклад в победу.

— Почему не пошел второй период?

— Пасы сегодня не шли, да и вратарь у них хороший. Нужно работать над большинством — хочется забивать больше.

— Ожидали такой ход игры от соперника?

— Конечно. Такие топ-клубы, как СКА, всегда приезжают настроенными на игру. Приехали с крутым настроем, но сегодня победа за нами. Это приятно.

— Какие эмоции испытали, когда увидели заброшенную шайбу Беляева?

— Как будто в плей-офф играли, я был в шоке. Было очень много эмоций, все радовались. Это кайф, нужно жить моментом, получать удовольствие от любого эпизода. Именно это мы и сделали.