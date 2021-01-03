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Главный тренер «Витязя» назвал позором разгром от «Локомотива»

20:14
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Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец не скрывал своих эмоций после поражения от «Локомотива» с разгромным счетом (1:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Отвратительный результат. 1:7 — это позор, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Хотя первые два периода мы боролись, старались. Неплохо начали третий период, забросили. Но после третьей шайбы соперника развалились. Опять у нас было много удалений, два раза играть «3 на 5» против «Локомотива» — это проблема. Нам надо дальше готовиться, впереди игры с «Сочи» и «Нефтехимиком». Будем бороться за плей-офф, надо обыгрывать тех, кто ниже в таблице — вот наши резервы».

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