Гатиятулин — о поражении от «Куньлуня»: «Создавали хорошие моменты, но реализации не хватило»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Куньлуня» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«С первых смен играли по заданию. Ребята выполняли все, неплохо двигались, а вот в концовке не хватило реализации. Была небольшая потеря концентрации, получили ненужное удаление, соперник этим воспользовался. Ожидали такой игры от соперника, создавали хорошие моменты, но реализации не хватило. Понимание, как выйти и кризис, есть — работа, системная игра. Команда стала другой, ребята берут на себя новые роли. Есть больные и травмированные, нагрузка ложится на одних и тех же», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

«Трактор» проиграл четвертый матч подряд. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Востока с 11 очками в 16 матчах.