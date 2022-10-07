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7 октября, 22:05

Гатиятулин — о поражении от «Куньлуня»: «Создавали хорошие моменты, но реализации не хватило»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Куньлуня» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«С первых смен играли по заданию. Ребята выполняли все, неплохо двигались, а вот в концовке не хватило реализации. Была небольшая потеря концентрации, получили ненужное удаление, соперник этим воспользовался. Ожидали такой игры от соперника, создавали хорошие моменты, но реализации не хватило. Понимание, как выйти и кризис, есть — работа, системная игра. Команда стала другой, ребята берут на себя новые роли. Есть больные и травмированные, нагрузка ложится на одних и тех же», — приводит слова Гатиятулина сайт КХЛ.

«Трактор» проиграл четвертый матч подряд. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Востока с 11 очками в 16 матчах.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/07/503502.html
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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