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7 октября, 21:19

«Спартак» в гостях победил «Северсталь»

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«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграла «Спартаку» (2:4). Для хозяев это поражение стало четвертым в последних пяти играх.

В составе красно-белых по 2 очка набрали нападающий Матвей Заседа (1+1) и защитник Дмитрий Вишневский (0+2).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Хлыстов — 2 (Пресс), 13:35 — 1:0. Локтионов — 2 (бол., Хохлачев, Вишневский), 21:35 — 1:1. Заседа — 3 (Вишневский, Талалуев), 25:20 — 1:2. Суворов — 4 (Луговяк, Подшивалов), 29:02 — 2:2. Вароне — 2 (бол., Заседа), 46:52 — 2:3. Квартальнов — 3 (мен.), 55:44 — 2:4.

Вратари: Шугаев (58:12) — Рибар (54:21 — 25:20).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 29 (12+10+7) — 30 (8+11+11).

Судьи: Раминг, Спирин.

7 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
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