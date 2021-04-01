Тренер «Торпедо» Немировски заявил, что шансы пройти «Ак Барс» в плей-офф были небольшие

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал вылет своей команды в первом раунде плей-офф Восточной конференции против «Ак Барса». Нижегородцы проиграли все четыре встречи сопернику и завершили выступление в этом сезоне.

«Спустя время после вылета из плей-офф, могу подтвердить: мы слишком много смотрели видео игр «Ак Барса» и слишком много готовились к сопернику, забывая про наши действия, про свою игру. Понимаю конечно, что даже если бы мы не делали такой акцент на игру соперника, то шансы на то, чтобы обыграть «Ак Барс» были бы всё равно небольшие. Но тем не менее, играть надо было в свой хоккей. И конечно, выиграй мы первую игру, это придало бы уверенности команде.

При этом наши лидеры, как, собственно, и вся команда, не показали свой лучший хоккей в плей-офф. Если брать прошлый плей-офф, против ЦСКА, то там мы тоже проиграли 0:4, но там был другой хоккей с нашей стороны. Мы были не сильнее ЦСКА, но все игроки выдавали максимум от своих возможностей. Против «Ак Барса» мы не сыграли плохо, но и не показали свой максимум. Можно было затянуть серию до шести или семи игр", — приводит слова Немировски пресс-служба КХЛ.