Жамнов: «Уход Хохлачева — шанс для молодых игроков сделать шаг вперед»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал обмен форварда Александра Хохлачева в «Амур».

«Насколько сильно отличалось наше предложение Хохлачеву от того, что он уже зарабатывал? У нас есть спортивный директор, вопрос по финансам ему. Агенты Хохлачева объяснили ситуацию. Переговоры шли все лето, но мы не договорились по финансам. Александр поехал в команду, которая его в этом плане удовлетворила. Мы понимали, что все может произойти. Это шанс для других игроков сделать шаг вперед. Будем искать варианты замены Александра. У нас есть резерв молодых ребят, и я не сомневаюсь, что мы найдем «химию». Смотрю на это с оптимизмом», — приводит «РБ Спорт» слова Жамнова.

Хохлачев перешел в «Амур» в августе этого года в результате обмена со «Спартаком» на Артема Гуменюка. Соглашение клуба из Хабаровска с 29-летним нападающим рассчитано на два сезона.

На старте нового сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ красно-белые уступили «Куньлуню» со счетом 2:4.