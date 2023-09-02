Жамнов: «Уход Хохлачева — шанс для молодых игроков сделать шаг вперед»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал обмен форварда Александра Хохлачева в «Амур».
«Насколько сильно отличалось наше предложение Хохлачеву от того, что он уже зарабатывал? У нас есть спортивный директор, вопрос по финансам ему. Агенты Хохлачева объяснили ситуацию. Переговоры шли все лето, но мы не договорились по финансам. Александр поехал в команду, которая его в этом плане удовлетворила. Мы понимали, что все может произойти. Это шанс для других игроков сделать шаг вперед. Будем искать варианты замены Александра. У нас есть резерв молодых ребят, и я не сомневаюсь, что мы найдем «химию». Смотрю на это с оптимизмом», — приводит «РБ Спорт» слова Жамнова.
Хохлачев перешел в «Амур» в августе этого года в результате обмена со «Спартаком» на Артема Гуменюка. Соглашение клуба из Хабаровска с 29-летним нападающим рассчитано на два сезона.
На старте нового сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ красно-белые уступили «Куньлуню» со счетом 2:4.
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|Динамо Мн
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|1
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|1
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|Амур
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|2.09
|14:00
|
Спартак – Куньлунь РС
|3 : 4
|2.09
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|2 : 1
|2.09
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|3 : 2 ОТ
|2.09
|16:00
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Лада – Трактор
|1 : 2
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|
Динамо – СКА
|- : -
|2.09
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|
Витязь – Амур
|- : -
|2.09
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|6 : 3
|2.09
|17:30
|
Нефтехимик – Динамо Мн
|- : -