Главный тренер СКА Ротенберг поздравил Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов.

Вчера, 10 июня, «горожане» в финале турнира обыграли «Интер» со счетом 1:0.

«Искренне рад за успех Пепа Гвардиолы! 12 лет он шел ко своей третьей победе в Лиге чемпионов и вот, наконец, достиг цели. Гвардиола взял на вооружение стиль игры «Барселоны» легендарного Йохана Кройфа и развивает его на протяжении всей своей карьеры. Пеп работал в трех ведущих чемпионатах — испанском, немецком и английском и везде не просто был на ведущих ролях, а тотально доминировал. Все его команды невероятно здорово держат мяч, умно играют в пас, контролируют пространство, обладают психологией победителей.

После двух побед в Лиге чемпионов с «Барселоной» в 2009 и 2011 годах Пеп не побоялся уйти в «Баварию», а потом в «Манчестер Сити». Он пробовал свой стиль в совершенно других условиях и везде был лучшим, становился чемпионом и в Германии, и в Англии. Третья победа в Лиге чемпионов могла прийти к нему гораздо раньше, но фортуна благоволила другим. Несмотря ни на что, Гвардиола продолжал усердно работать и вчера добился заслуженного и долгожданного успеха», — написал Ротенберг в Telegram-канале.

«Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.