Защитник «Флориды» Форслинг оценил игру Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли

Защитник «Флориды» Густав Форслинг оценил игру российского голкипера команды Сергея Бобровского в финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом».

«Я думаю, мы добились хорошего прогресса и сделали пару шагов в правильном направлении, но у нас все еще есть много вещей, которые мы можем сделать лучше. Боб потрясающе играл для нас. Он спас нас пару раз. Я думаю, у нас все еще есть другой уровень», — приводит слова Форслинга пресс-служба «Флориды Пантерз».

Счет в финальной серии Кубка Стэнли — 2-1 в пользу «Голден Найтс». Четвертый матч состоится на площадке «Флориды» в ночь на 11 июня.