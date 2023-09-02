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Роман Ротенберг — о пропущенной шайбе в матче с московским «Динамо»: «Такой «черт побери» произошел»

Ротенберг отреагировал на победу СКА над московским «Динамо»
Надежда Тонконог
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Отличная атмосфера на трибунах, мы очень благодарны нашим болельщикам, которые приехали нас поддержать, — начал Ротенберг. — «Динамо» очень сильный соперник, очень дисциплинированная команда, их игра основана на единоборствах, команда с характером, сильные ребята играют в их составе, олимпийские чемпионы. Это была очень тяжелая игра для нас, очень к ней готовились. Благодарен команде, каждому игроку. У нас первый период был тяжелый, состоялся серьезный разговор в раздевалке, благодарен команде за реакцию. Вырвали победу за счет характера. Нам есть над чем работать.

— С чем связана быстрая пропущенная шайба?

— Там наш один игрок потерял лезвие, такое бывает. Соперник воспользовался этим моментом, когда игрок шел на смену. Там такой «черт побери» произошел. Главное, что мы правильно отреагировали на это. Мы добавляли по ходу матча, забили голы. Много играли в меньшинстве, тяжело выигрывать такие игры. Хотя на Олимпиаде в Корее мы в меньшинстве сравняли. Нам нужно работать над дисциплиной, а судьи разберутся, я это комментировать не буду. Непозволительно играть столько в меньшинстве. Также спецбригада большинства сегодня сработала, мы очень долго над этим работали. В межсезонье мы ввели много изменений в тактику, тонкие настройки поменяли,настроили нашу гитару заново.
Очень важно было начинать с победы. У нас много новичков, некоторые ребята в принципе первый раз играли за команду СКА. Честно сказать, мы много чем недовольны сегодня, будем добавлять.

— Удивило ли сегодня «Динамо»?

— Да, они там многое поменяли, стали активнее играть. Старого тоже много осталось. Нас тяжело удивить. Мы смотрели все игры «Динамо» на Кубке мэра, все разобрали по полочкам. По-другому не бывает, это современный подход. Здесь важно отталкиваться от своей игры, мы ее сегодня навязали и выиграли.

— Появление Кадейкина ожидалось не раньше октября, но мы его увидели сегодня. Оцените его игру.

— Журналисты пишут про октябрь, наверное это в их понимании. Мы не можем открывать всех секретов, хотим, чтобы соперник тоже думал и готовился к игре. Мы знали, что Саша выйдет, готовили его, ему было непросто. Игровой тонус никто не отменяет, лучшая тренировка это игра. Нужно возвращать игровой тонус нужно, нам нужно, чтобы он вошел быстрее. Он нам очень нужен.

После этой игры СКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 2 очка. «Динамо» идет на 7-й строчке (0).

ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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