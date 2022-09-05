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5 сентября, 23:27

Главный тренер «Нефтехимика»: «За «Динамо» не успевали в некоторых моментах»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:6).

— За «Динамо» не успевали в некоторых моментах. Команда соперника была быстрее, поэтому такой счет. Был эпизод, когда, казалось бы, сократили разрыв, но шайбу не засчитали. Также попадали в штанги, в каркас ворот. Могли догнать, но не получилось. Руки не опускаем, понимаем, что сезон длинный. Готовились к этому матчу и будем дальше готовиться. Увы, такой счет. Мы, конечно, ждали другого. «Динамо» — мощная и сильная команда. Нам было тяжело сегодня.

— Не надломила команду незасчитанная шайба, и что там было в этом эпизоде?

— Вячеслав Лещенко коснулся шайбы, сыграл рукой, в итоге гол отменили. Это не надломило команду, лавка живая была. Ребята поддерживали друг друга. Не было какой-то паники. Из любой ситуации можно вылезти.

— Согласитесь, что из-за ошибок в обороне «Нефтехимик» проиграл?

— Да, были моменты, когда из-за ошибок обороны мы пропускали голы. Наверное, сказывалось сильное давление «Динамо». Нужно ответственнее к этому относиться и поувереннее выходить из зоны, чтобы не было таких ошибок, но не ошибается тот, кто сидит на лавке.

— В какой-то момент матча статистика по вбрасываниям была 7 против 34 в пользу «Динамо», насколько неудача в этом компоненте осложняла жизнь «Нефтехимику»?

— После второго периода была такая статистка. Не знаю, мы работаем на тренировках ежедневно. Постоянно работаем над этим компонентом, но почему так сложилось — для меня это нонсенс.

Источник: https://dynamo.ru/news/229631-aleksey_kudashov____lyapov_vse_ravno_byilo_dostatochno__
Игорь Леонтьев
ХК Динамо (Москва)
ХК Нефтехимик
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