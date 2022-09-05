Главный тренер «Нефтехимика»: «За «Динамо» не успевали в некоторых моментах»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:6).
— За «Динамо» не успевали в некоторых моментах. Команда соперника была быстрее, поэтому такой счет. Был эпизод, когда, казалось бы, сократили разрыв, но шайбу не засчитали. Также попадали в штанги, в каркас ворот. Могли догнать, но не получилось. Руки не опускаем, понимаем, что сезон длинный. Готовились к этому матчу и будем дальше готовиться. Увы, такой счет. Мы, конечно, ждали другого. «Динамо» — мощная и сильная команда. Нам было тяжело сегодня.
— Не надломила команду незасчитанная шайба, и что там было в этом эпизоде?
— Вячеслав Лещенко коснулся шайбы, сыграл рукой, в итоге гол отменили. Это не надломило команду, лавка живая была. Ребята поддерживали друг друга. Не было какой-то паники. Из любой ситуации можно вылезти.
— Согласитесь, что из-за ошибок в обороне «Нефтехимик» проиграл?
— Да, были моменты, когда из-за ошибок обороны мы пропускали голы. Наверное, сказывалось сильное давление «Динамо». Нужно ответственнее к этому относиться и поувереннее выходить из зоны, чтобы не было таких ошибок, но не ошибается тот, кто сидит на лавке.
— В какой-то момент матча статистика по вбрасываниям была 7 против 34 в пользу «Динамо», насколько неудача в этом компоненте осложняла жизнь «Нефтехимику»?
— После второго периода была такая статистка. Не знаю, мы работаем на тренировках ежедневно. Постоянно работаем над этим компонентом, но почему так сложилось — для меня это нонсенс.
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|6.09
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|- : -
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|17:00
|
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|
Куньлунь – Сибирь
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|6.09
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|
Торпедо – Амур
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|
Спартак – Адмирал
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