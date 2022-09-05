Роман Ротенберг: «Две победы дома — это очень хорошее начало. Половина дела»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1).

— Получилась тяжелая игра против очень сильного соперника. «Барыс» — организованная команда, мы были к этому готовы. Ребята выполнили установку — смогли взломать эти капканы, пройти колючую проволоку. Сделали это за счет нашей тактически правильной игры. Молодцы! Работаем дальше. Для нас самое важное — следующая игра.

— Насколько критична травма Ожиганова?

— Он сыграл самоотверженно. Поймал шайбу на себя. Мы говорим играть на полборта, закрывать борт — Игорь так и сделал. Сыграл по-мужски. Поймал шайбу на себя, как делают и все остальные наши ребята — они играют на команду. Слава богу, все обошлось. Небольшой синяк, но это часть хоккея. Ожиганов подал хороший пример. Как ассистент капитана он ведет ребят за собой, показывает, как надо правильно играть на команду.

— Сегодня помимо вратаря было четыре новых игрока. Это стандартная норма ротации?

— Мы играем в очень агрессивный, энергозатратный хоккей. Это огромный объем работы. Постоянное движение на всех участках площадки. Играем в давление — как футбольные «Ювентус», «Ливерпуль». Сейчас «Зенит» тоже старается действовать в таком стиле. Мы стараемся играть в современный агрессивный хоккей. Для этого нужна свежая кровь. У нас много матчей — в каждом нужна свежесть, чтобы мы не сбавляли оборотов. Нужен высокий темп в каждой смене. Сегодня мы смогли взвинтить темп по ходу игры — это здорово. Перед следующей игрой посмотрим, кто готов, и сделаем изменения в составе. Мы знаем, с кем играем. Готовимся очень серьезно. У нас все ребята готовы, все в обойме. Есть хоккеисты в вышке, в молодежке — все они могут быть привлечены в любое время в основной состав. Все команды играют по одной системе. Они физически готовы — все прошли с нами предсезонку. Так было задумано заранее, чтобы все были готовы по нашей системе. Была тяжелая физподготовка, но мы будем только добавлять. Где-то эти нагрузки еще присутствуют. Были очень серьезные городки — вы видели, как мы работали. Очень серьезные сборы, но это правильно, чтобы пройти весь сезон по нарастающей. Особенно в плане подготовки к плей-офф. Готовимся!

— Есть ли резерв для усилений?

— Считаю, что у нас все идет по плану. Имеем возможность «зарядить батарейки» перед следующими матчами. Две победы дома — это очень хорошее начало. Половина дела. Сегодня был эмоционально непростой матч. В первой игре выплеснули много эмоций. Было важно начать с победы. Сегодня пришлось вытаскивать эти эмоции. У нас в раздевалке состоялся хороший разговор с ребятами. Вытащили эмоции из себя — в следующих матчах их будет больше. Первая игра забрала у нас много сил.