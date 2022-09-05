Кудашов: «И в атаке неплохо сыграли и в обороне не особо так сопернику дали что-то сделать»
Главный тренер"Динамо" Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (6:1).
— В первую очередь, хочу поздравить болельщиков, хотя их и немного сегодня было. Поддерживали и гнали вперед. Нормальная получилась игра. Немного медленное начало было, затем включили скорости и хорошо стало получаться. И в атаке неплохо сыграли и в обороне не особо так сопернику дали что-то сделать. Хотя ляпов все равно было достаточно, но это свойственно и молодым ребятам, и вообще новой команде.
— «Динамо» сейчас так активно двигается, что даже страшновато — впереди марафон. Хватит ли сил на все?
— Двигаемся, а дальше уже будем смотреть конкретно как восстанавливать, как тренировать. Иногда бывает форсированная подготовка, но у нас она была стандартная, поэтому было время и восстановиться после предсезонки, и достаточное количество игр сыграли, чтобы вкатиться в сезон. Поэтому постараемся вывести команду, чтобы не было спадов-подъемов в физическом плане.
— Один из ключевых моментов матча — ваш правильный запрос судьям на просмотр эпизода со взятием ворот. Была ли это команда сверху и была ли полная уверенность в том, что гол «Нефтехимика» не будет засчитан?
— Команду сверху получили. Уверенным никогда нельзя быть. Несмотря на то, что видно было даже на мониторе на лавке, риск все равно был, потому что с других ракурсов может по-другому быть.
— Кирилл Готовец выпал из состава. Насколько серьезное у него повреждение?
— Несерьезно, но, как я уже не раз говорил, игр впереди много — будут свежие, новые игроки заходить. Это совершенно нормально. У Кирилла небольшое повреждение, дали отдохнуть.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|2
|2
|0
|4
|2
|Витязь
|2
|2
|0
|4
|3
|Спартак
|2
|2
|0
|4
|4
|СКА
|2
|2
|0
|4
|5
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|7
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|8
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|9
|Куньлунь
|2
|1
|1
|2
|10
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
|11
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|3
|Адмирал
|2
|1
|1
|2
|4
|Амур
|2
|1
|1
|2
|5
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|6
|Металлург
|2
|1
|1
|2
|7
|Сал. Юлаев
|2
|0
|2
|1
|8
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|9
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|10
|Авангард
|2
|0
|2
|0
|11
|Трактор
|2
|0
|2
|0
|6.09
|17:00
|
Металлург – Северсталь
|- : -
|6.09
|17:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|6.09
|19:30
|
Куньлунь – Сибирь
|- : -
|6.09
|19:30
|
Торпедо – Амур
|- : -
|6.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -