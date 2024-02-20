Главный тренер «Нефтехимика» о том, что его команда лишилась шансов на плей-офф: «Парни бились до конца, претензий нет»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
После этого поражения команда из Нижнекамска лишилась шансов на выход в плей-офф.
— Парни могли нас спасти, в концовке матча имели хорошие моменты. Да и по игре могу сказать, что была равная борьба. У соперника были хорошие моменты, идентично и у нас. Немного не повезло, может эмоций не хватило. Выкладываемся по полной, по максимуму. Бывают такие матчи, когда что-то не пошло, из-за чего тяжело вытащить игру. Парни бьются до конца, претензий к игрокам нет.
— Команда потеряла шансы на плей-офф. Насколько тяжело будет настроить ребят на оставшиеся два матча?
— Боец всегда должен выходить с одним желанием, с одним настроем, вне зависимости от соперника и от турнирной таблицы.
— Почему сегодня решили в ворота поставить Артема Загидулина?
— Считаю, что Артем — тоже вратарь высокого класса. Долганову надо давать время для восстановления. Мы не можем постоянно использовать одного и того же вратаря.
— Насколько приятно было увидеть свою фотографию на «Минск-Арене»?
— Этот город для меня как второй дом. Провел тут десять сезонов, на разных этапах времени. Приятно слышать и видеть, что болельщики меня помнят и приветствуют. Я тронут. Всегда с удовольствием сюда приезжаю. Мне здесь находиться всегда комфортно и приятно.
«Нефтехимик» занимает девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 66 очками в 66 матчах.
(Данияр Денисов)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|65
|43
|22
|90
|2
|Металлург Мг
|65
|41
|24
|89
|3
|Сал. Юлаев
|65
|40
|25
|86
|4
|Ак Барс
|65
|39
|26
|80
|5
|Автомобилист
|66
|35
|31
|78
|6
|Трактор
|65
|34
|31
|74
|7
|Лада
|65
|29
|36
|72
|8
|Амур
|65
|29
|36
|70
|9
|Нефтехимик
|66
|26
|40
|66
|10
|Сибирь
|65
|27
|38
|64
|11
|Адмирал
|65
|21
|44
|53
|12
|Барыс
|65
|20
|45
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|66
|45
|21
|93
|2
|Динамо М
|65
|43
|22
|92
|3
|Локомотив
|65
|42
|23
|89
|4
|Спартак
|66
|39
|27
|86
|5
|Северсталь
|65
|36
|29
|80
|6
|Торпедо
|66
|34
|32
|74
|7
|ЦСКА
|65
|32
|33
|71
|8
|Динамо Мн
|66
|31
|35
|67
|9
|Куньлунь РС
|65
|23
|42
|52
|10
|Сочи
|66
|22
|44
|51
|11
|Витязь
|65
|20
|45
|47
|20.02
|15:30
|
Сибирь – Лада
|3 : 0
|20.02
|16:30
|
Авангард – Автомобилист
|4 : 2
|20.02
|19:10
|
Динамо Мн – Нефтехимик
|2 : 1
|20.02
|19:30
|
СКА – Северсталь
|0 : 3
|20.02
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|7 : 3
|20.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|4 : 0