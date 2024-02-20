Главный тренер «Нефтехимика» о том, что его команда лишилась шансов на плей-офф: «Парни бились до конца, претензий нет»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

После этого поражения команда из Нижнекамска лишилась шансов на выход в плей-офф.

— Парни могли нас спасти, в концовке матча имели хорошие моменты. Да и по игре могу сказать, что была равная борьба. У соперника были хорошие моменты, идентично и у нас. Немного не повезло, может эмоций не хватило. Выкладываемся по полной, по максимуму. Бывают такие матчи, когда что-то не пошло, из-за чего тяжело вытащить игру. Парни бьются до конца, претензий к игрокам нет.

— Команда потеряла шансы на плей-офф. Насколько тяжело будет настроить ребят на оставшиеся два матча?

— Боец всегда должен выходить с одним желанием, с одним настроем, вне зависимости от соперника и от турнирной таблицы.

— Почему сегодня решили в ворота поставить Артема Загидулина?

— Считаю, что Артем — тоже вратарь высокого класса. Долганову надо давать время для восстановления. Мы не можем постоянно использовать одного и того же вратаря.

— Насколько приятно было увидеть свою фотографию на «Минск-Арене»?

— Этот город для меня как второй дом. Провел тут десять сезонов, на разных этапах времени. Приятно слышать и видеть, что болельщики меня помнят и приветствуют. Я тронут. Всегда с удовольствием сюда приезжаю. Мне здесь находиться всегда комфортно и приятно.

«Нефтехимик» занимает девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 66 очками в 66 матчах.

(Данияр Денисов)