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Сегодня, 22:22

Главный тренер «Нефтехимика» о том, что его команда лишилась шансов на плей-офф: «Парни бились до конца, претензий нет»

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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

После этого поражения команда из Нижнекамска лишилась шансов на выход в плей-офф.

— Парни могли нас спасти, в концовке матча имели хорошие моменты. Да и по игре могу сказать, что была равная борьба. У соперника были хорошие моменты, идентично и у нас. Немного не повезло, может эмоций не хватило. Выкладываемся по полной, по максимуму. Бывают такие матчи, когда что-то не пошло, из-за чего тяжело вытащить игру. Парни бьются до конца, претензий к игрокам нет.

— Команда потеряла шансы на плей-офф. Насколько тяжело будет настроить ребят на оставшиеся два матча?

— Боец всегда должен выходить с одним желанием, с одним настроем, вне зависимости от соперника и от турнирной таблицы.

— Почему сегодня решили в ворота поставить Артема Загидулина?

— Считаю, что Артем — тоже вратарь высокого класса. Долганову надо давать время для восстановления. Мы не можем постоянно использовать одного и того же вратаря.

— Насколько приятно было увидеть свою фотографию на «Минск-Арене»?

— Этот город для меня как второй дом. Провел тут десять сезонов, на разных этапах времени. Приятно слышать и видеть, что болельщики меня помнят и приветствуют. Я тронут. Всегда с удовольствием сюда приезжаю. Мне здесь находиться всегда комфортно и приятно.

«Нефтехимик» занимает девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 66 очками в 66 матчах.

(Данияр Денисов)

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
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1 Авангард 65 43 22 90
2 Металлург Мг 65 41 24 89
3 Сал. Юлаев 65 40 25 86
4 Ак Барс 65 39 26 80
5 Автомобилист 66 35 31 78
6 Трактор 65 34 31 74
7 Лада 65 29 36 72
8 Амур 65 29 36 70
9 Нефтехимик 66 26 40 66
10 Сибирь 65 27 38 64
11 Адмирал 65 21 44 53
12 Барыс 65 20 45 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 66 45 21 93
2 Динамо М 65 43 22 92
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 66 39 27 86
5 Северсталь 65 36 29 80
6 Торпедо 66 34 32 74
7 ЦСКА 65 32 33 71
8 Динамо Мн 66 31 35 67
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11 Витязь 65 20 45 47
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