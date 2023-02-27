Сведберг высказался о драке с Войновым

Защитник «Авангарда» Виктор Сведберг оценил поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) и рассказал о драке с игроком обороны казанцев Вячеславом Войновым.

«Что сделало разницу в игре? Ответ на поверхности — единственный буллит решил исход. В целом крайне конкурентная игра с взаимными шансами. Сам лично очень хотел обыграть их, но ничего страшного. Сейчас время подготовки к плей-офф, будем фокусироваться на этом. Ожидали, что первая линия так здорово сыграет? Парни действительно здорово играли, классные атаки с ходу. Приятно наблюдать за этим в преддверии кубковых матчей. Бой в концовке с двукратным обладателем Кубка Стэнли Войновым? Если честно, то не сразу понял, с кем дерусь. Почувствовал толчок сзади, дальше схватил его, и понеслась. Возможно, длинные руки помогли, но не было цели драться, просто пытался защитить себя. Был зол на тычок, мы выплеснули эмоции. Всё осталось на льду, никаких проблем», — приводит слова Сведберга Metaratings.kz.

31-летний защитник в завершившейся регулярке сыграл 35 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами с показателем полезности «-6».