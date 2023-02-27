Плющев оценил сезон «Спартака» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ

Знаменитый российский хоккейный тренер, бывший наставник сборной России Владимир Плющев высказался о провальном сезоне московского «Спартака», не сумевшего попасть в плей-офф КХЛ.

«Если команда не попадает в плей-офф, значит, наверное, уровень не соответствует тем восьми командам, которые попали. Это само собой. Есть спортивный принцип, по нему лига определяет, кто — лучший, кто — худший. «Спартак» неровно выступал в этом сезоне, у него были достаточно серьезные проблемы и в середине, и в начале, и, тем более, в концовке. Я бы, конечно, не сказал, что для «Спартака» это закономерный результат. Для команды, которая имеет богатейшую историю. Это один из лидеров советского хоккея, всегда отличавшийся самобытностью игры и яркими хоккеистами. И тренерами, кстати. К сожалению, сейчас этого особенно не видно», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

«Спартак» дважды менял тренерский штаб по ходу сезона, но все равно закончил регулярный чемпионат на девятом месте, отстав от занявшего восьмую строчку минского «Динамо» на четыре балла.