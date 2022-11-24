Главный тренер «Локомотива» поспорил с журналистом о стиле игры команды
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:1 ОТ) поспорил с журналистом о стиле игры команды.
— Все ваши команды играют в сугубо оборонительный хоккей. Профессия тренера все же творческая. Вам никогда не хотелось попробовать что-то другое?
— А вы журналист? Так попробуйте чего-нибудь другое.
— Но это же стиль. Глядя на то, как выступал ЦСКА и как выступает «Локомотив», аналогии напрашиваются сами собой.
— Вы знаете, я много смотрю НХЛ, и не слышал ни разу, чтобы кто-то из журналистов или комментаторов говорил, что им не нравится, как играет команда. Они разбирают, почему команда выигрывает или проигрывает. В жизни все так же. Как говорил наш президент: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица».
— Здесь вопрос не в том, нравится мне стиль игры «Локомотива» или нет, а в том, что вам как главному тренеру свойственно, наверное, пробовать что-то новое.
— Ну мы зашли к своим ребятам и спросили, хотят они выиграть или чтобы игра кому-то понравилась. Они сказали, что хотят выиграть. Это философский вопрос, и рассуждать на эту тему можно вечно. Но любая творческая команда, если бы не побеждала, то никто бы не приходил на трибуны и не говорил, как здорово они играют. Только результат — к сожалению, это жизнь, она прагматична, и хоккей не исключение.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|35
|27
|8
|57
|2
|ЦСКА
|33
|22
|11
|49
|3
|Локомотив
|34
|20
|14
|46
|4
|Торпедо
|34
|21
|13
|44
|5
|Динамо М
|34
|18
|16
|41
|6
|Спартак
|35
|16
|19
|37
|7
|Динамо Мн
|35
|15
|20
|37
|8
|Витязь
|34
|15
|19
|37
|9
|Северсталь
|34
|13
|21
|34
|10
|Куньлунь
|35
|12
|23
|27
|11
|Сочи
|31
|5
|26
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|33
|23
|10
|48
|2
|Металлург
|33
|21
|12
|46
|3
|Сибирь
|36
|21
|15
|45
|4
|Адмирал
|34
|19
|15
|42
|5
|Сал. Юлаев
|33
|17
|16
|41
|6
|Авангард
|33
|18
|15
|39
|7
|Ак Барс
|33
|14
|19
|34
|8
|Трактор
|35
|14
|21
|33
|9
|Барыс
|34
|14
|20
|30
|10
|Нефтехимик
|32
|14
|18
|29
|11
|Амур
|32
|12
|20
|29
|25.11
|12:30
|
Адмирал – Нефтехимик
|- : -
|25.11
|16:30
|
Барыс – Спартак
|- : -
|25.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
|25.11
|19:00
|
Куньлунь – Сочи
|- : -