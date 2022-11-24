Роман Ротенберг: «Надо уметь играть в таких матчах, когда тяжело взламывается оборона. Мы это преодолевали не раз»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:2 ОТ).
— Огромное спасибо болельщикам — сегодня были полные трибуны. Мы отдали много эмоций в игре против ЦСКА. Ребята — молодцы, проявили волю и характер. Старались сыграть в наш хоккей, много бросали. Может быть, не хватило свежести, чтобы забить. Здорово сыграл вратарь, «Локомотив» отлично действует в обороне — это организованная и обученная команда. Допустили ошибку в овертайме. Мы обязательно все это разберем. Посмотрим видео и проанализируем.
— В чем ошибка в моменте с голом в овертайме?
— Хоккей — это игра ошибок. Мы ее разберем детально. У нас многие ребята серьезно болели — поймали вирус в поездке. Некоторые выходят на антибиотиках. Кто-то возвращается после болезни — не все готовы на сто процентов. Тем не менее, все играют, проявляют силу воли и силу духа в каждом моменте. Такие ситуации случаются, главное правильно на них реагировать. Мы не будем искать виноватых. Сделаем шаг вперед и не допустим подобных ошибок к будущем.
— Существует ли универсальный способ, чтобы взламывать эшелонированную оборону соперника и добиваться результата?
— Убрать лишний пас, больше бросать. Сегодня феноменально сыграл вратарь Исаев — он очень хороший голкипер, действует агрессивно, выкатывается. Можно бросить похитрее, в противоход — он быстро перемещается. Где-то пойти на добивание, забить гол «с мясом». Нужны рабочие голы. Надо уметь играть в таких матчах, когда тяжело взламывается оборона. Мы это преодолевали не раз. Сегодня не хватило свежести в завершении. После такой игры с ЦСКА ребята смогли выжать из себя все, что было. В третьем периоде надо было забивать, когда мы доминировали. А лучше играть на результат с первой секунды матча. Будем стремиться к этому в следующей игре. Здесь нет секретов — это работа и дисциплина. И нужно больше играть на гол.
— Что скажете об игре Подъяпольского?
— Мы довольны всеми нашими хоккеистами. Он сегодня действовал здорово. Почти весь третий период был без работы. Было тяжело войти, но он сделал несколько сэйвов в овертайме. Но когда нападающий выходит «один в ноль» без догоняющего — это самый тяжелый момент для любого вратаря. Особенно для того, который весь третий период был без работы, — это усложняет задачу. Надо каждому сделать выводы. Каждый может улучшить свою игру. Мы никогда не обвиняем вратаря — у нас всегда вопрос «кто дал бросить?». Будем работать вместе, чтобы помочь голкиперу в будущих матчах. Особенно в следующей игре.
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Барыс – Спартак
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