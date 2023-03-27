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Сегодня, 23:07

Главный тренер «Локомотива» Никитин: «В плей-офф нет первого или четвертого звена. Выигрывает только команда»

Мария Гусева
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Игра в три звена во втором периоде? ЦСКА доминировал в начале второго периода, цитирует пресс-служба КХЛ Никитина. — Нам не нужно было думать, что случится дальше. Нам нужно было выжить. Я считаю, что те три звена, которые остались — стабилизировали игру. Риск был оправдан. В третьем периоде мы вернулись к сочетаниям. В ЦСКА достаточно ребят, с которыми нужно внимательно играть. Мы не выделяем у соперников кого-то. Мы делаем акцент на своей игре, но стараемся подстраиваться под нюансы. Против ведущих форвардов наши защитники должны быть более сконцентрированными. Это игра, не всегда так получается. Звено Андронова стало первым, потому что оно не четвертое. Оно справилось со своей задачей. Они не только сдержали лидеров ЦСКА, но и забили свой гол. В плей-офф нет первого или четвертого звена. Выигрывает только команда».

«Локомотив» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмой матч пройдет 29 марта в Москве.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Никитин
Кубок Гагарина
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финалы конференций Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
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3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
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3. Металлург - Авангард
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Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
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2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
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5. Ак Барс - Адмирал
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6. Адмирал - Ак Барс
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4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
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5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
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3 - 5
4 - 0
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
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ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
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2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
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3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
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7. ЦСКА - Северсталь
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Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
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2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
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