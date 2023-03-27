Главный тренер «Локомотива» Никитин: «В плей-офф нет первого или четвертого звена. Выигрывает только команда»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.
«Игра в три звена во втором периоде? ЦСКА доминировал в начале второго периода, цитирует пресс-служба КХЛ Никитина. — Нам не нужно было думать, что случится дальше. Нам нужно было выжить. Я считаю, что те три звена, которые остались — стабилизировали игру. Риск был оправдан. В третьем периоде мы вернулись к сочетаниям. В ЦСКА достаточно ребят, с которыми нужно внимательно играть. Мы не выделяем у соперников кого-то. Мы делаем акцент на своей игре, но стараемся подстраиваться под нюансы. Против ведущих форвардов наши защитники должны быть более сконцентрированными. Это игра, не всегда так получается. Звено Андронова стало первым, потому что оно не четвертое. Оно справилось со своей задачей. Они не только сдержали лидеров ЦСКА, но и забили свой гол. В плей-офф нет первого или четвертого звена. Выигрывает только команда».
«Локомотив» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмой матч пройдет 29 марта в Москве.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|27.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|2 : 1