Форвард «Ак Барса» Дыняк: «По физике мы хороши и готовы к битве с «Авангардом»
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк подвел итоги серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Адмирала» (4-2).
— Какой опыт вы вынесли для себя после шести изнурительных матчей с «Адмиралом»?
— Трудно сказать, серия сама по себе была напряженная, — цитирует Metaratings.ru Дыняка. — Неважно, были перелеты или нет — это часть нашей работы. Так же, как и «Нефтехимик», «Адмирал» указал на наши ошибки. Какие? Пусть это лучше останется в нашей команде. Тренеры подскажут и помогут с этим справиться.
— Можете выделить ключевую встречу или переломный момент в серии с «Адмиралом»?
— Все матчи были такими, каждая игра была ключевой.
— Готова ли команда функционально, чтобы играть 60 минут? Чего не хватает, чтобы играть так же, как в третьем периоде пятого матча и первом — в шестом?
— По каждой игре можно зацепиться, но по физике я считаю, что мы хороши. Мы все готовы к следующей битве. Поулыбались и настраиваем свои мысли на следующий раунд.
«Ак Барс» выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет с «Авангардом».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|27.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|2 : 1