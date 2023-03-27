Форвард «Ак Барса» Дыняк: «По физике мы хороши и готовы к битве с «Авангардом»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк подвел итоги серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Адмирала» (4-2).

— Какой опыт вы вынесли для себя после шести изнурительных матчей с «Адмиралом»?

— Трудно сказать, серия сама по себе была напряженная, — цитирует Metaratings.ru Дыняка. — Неважно, были перелеты или нет — это часть нашей работы. Так же, как и «Нефтехимик», «Адмирал» указал на наши ошибки. Какие? Пусть это лучше останется в нашей команде. Тренеры подскажут и помогут с этим справиться.

— Можете выделить ключевую встречу или переломный момент в серии с «Адмиралом»?

— Все матчи были такими, каждая игра была ключевой.

— Готова ли команда функционально, чтобы играть 60 минут? Чего не хватает, чтобы играть так же, как в третьем периоде пятого матча и первом — в шестом?

— По каждой игре можно зацепиться, но по физике я считаю, что мы хороши. Мы все готовы к следующей битве. Поулыбались и настраиваем свои мысли на следующий раунд.

«Ак Барс» выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет с «Авангардом».