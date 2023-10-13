Никитин — о победе над «Барысом»: «Для «Локомотива» два периода точно легкой прогулки не было»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе команды над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (6:0).

«Два периода была достаточно упорная игра. Мы смогли выдержать опасные контратаки соперника. В третьем периоде быстрый гол предрешил исход матча. Довольны победой. Готовимся дальше. Соперник расслабился? Я за свою команду скажу: для нас два периода точно легкой прогулки не было. У «Барыса» были моменты, Ваня (Бочаров) подчистил. Еще раз повторюсь, третий гол — как холодный душ, им было тяжело после этого. Общий настрой позволил нам не делать глупостей», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.

Эта победа стала третьей подряд для «Локомотива» в КХЛ. Клуб из Ярославля поднялся на первое место в таблице «Запада», набрав 29 очков в 18 играх. 15 октября «Локо» сыграет против «Авангарда». Начало матча — в 12.30 по московскому времени.