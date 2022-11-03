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Знарок — о волнении: «Меня не трясло даже когда на Олимпиаде матчи вытаскивали»

Знарок рассказал о самом сложном периоде в своей карьере
Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б) рассказал о самом сложном периоде в своей карьере.

«Знаете, я всегда чувствую ответственность. В любом матче. Знаете, когда трясло меня? Да никогда! Вот знаете, были времена, когда мы вытаскивали матчи на Олимпиаде, и даже тогда не трясло. Я надеюсь очень, что придет уверенность к команде после этой победы. Третий период очень хороший для нас выдался, на характере сыграли, стимул для команды. Много чего не хватило... Голов прежде всего не хватило», — сказал Знарок.

Под руководством Олега Знарка сборная России по хоккею стала олимпийскими чемпионами в 2018 году, обыграв сборную Германии в финале в овертайме.

ХК Ак Барс
Олег Знарок
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