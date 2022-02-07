Главный тренер «Авангарда» прокомментировал предложение КХЛ досрочно завершить чемпионат

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли заявил, что впервые с 1997 года в карьере столкнулся с такой паузой в регулярном чемпионате, которую предложила Континентальная хоккейная лига.

«Наверное, у меня впервые такое в тренерской карьере с 1997 года, но здесь не мы принимаем решение, мы являемся частью лиги, следуем тем решениям, которые принимаются, — сказал Хартли ТАСС. — Все в равных условиях и в равной ситуации. Мы готовимся максимально, чтобы показать себя наилучшим образом, дай бог, попадем в плей-офф, будем стараться там. Это не мое решение, я очень давно для себя уяснил, что я должен принимать решения только там, где я могу что-то контролировать».

В конце января лига решила не проводить матчи во время олимпийской паузы в связи с угрозой коронавируса. 5 февраля руководство КХЛ подтвердило, что намерено досрочно завершить регулярный чемпионат из-за коронавируса, а также предложит начать плей-офф 1 марта, распределив участников плей-офф по проценту набранных очков.