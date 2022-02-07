Тренер «Локомотива» прокомментировал досрочное завершение сезона КХЛ

Старший тренер «Локомотива» Дмитрий Юшкевич рассказал, как отнесся к решению лиги не доигрывать регулярный чемпионат в сезоне-2021/22.

— Длинная пауза зимой на руку «Локомотиву»?

— Думаю, да. Нам представилась возможность поработать с командой более качественно, уделить внимание физическим кондициям и тактике, — цитирует тренера сайт КХЛ.

— Как подвести всех к одному состоянию с учетом того, что часть игроков уехали в сборные на Олимпиаду?

— Мы рады, что наши ребята представляют «Локомотив» в национальных сборных своих стран. Будем смотреть на их состояние по возвращению домой. Возможно, придется работать индивидуально.

— Некоторые специалисты считают, что эта пауза может перевернуть сезон в КХЛ.

— Я согласен. Даже психология может измениться. Этот месяц может любой команде как многое дать, так и многое забрать.

Напомним, 5 февраля КХЛ объявила о решении досрочно завершить регулярный чемпионат.