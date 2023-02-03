Кравец — о поражении от «Амура»: «Нужно играть рационально, выполнять задание»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Амура» (2:3 Б) в матче КХЛ.
«В атаке у нас была игра только в третьем периоде. В начале матча хоккеисты «Амура» хотели больше, чем мы. Здесь нужно играть рационально, выполнять задание. Не обязательно бежать вперед и забивать сто голов, нужно просто играть грамотно и не допускать ошибок, которые мы сегодня допустили при пропущенных голах. Может быть, завтра будет лучше.
Семен Чистяков не играл со второго периода, потому что шайба попала ему в ребро, пробила. Сделали рентген, вроде ничего страшного нет. Но завтра нужно сделать ещё одну проверку», — приводит слова Кравеца сайт КХЛ.
«Авангард» с 72 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет 4 февраля снова против «Амура».
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|27
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|59
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|Барыс
|60
|25
|35
|57
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|34
|56
|3.02
|12:00
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Амур – Авангард
|3 : 2 Б
|3.02
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|3.02
|19:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|3.02
|19:30
|
Динамо М – Барыс
|- : -
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|19:30
|
СКА – Ак Барс
|- : -
|3.02
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|
Спартак – Нефтехимик
|- : -
|3.02
|19:30
|
ЦСКА – Сал. Юлаев
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