СКА сыграет со «Спартаком» во втором раунде плей-офф КХЛ

СКА и «Спартак» встретятся во втором раунде плей-офф КХЛ.

В первом раунде питерцы «всухую» победили минское «Динамо», одержав четыре победы подряд.

Красно-белые, в свою очередь, автоматически прошли во второй раунд, поскольку их соперник — «Йокерит» — отказался от участия в Кубке Гагарина, и финской команде засчитали четыре поражения.

В каждой Конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева».

СКА имеет 1-й номер и выбило «Динамо» (8-й номер). «Спартак» получил в плей-офф Западной конференции 7-й номер «посева». Питерцы будут иметь преимущество своей площадки в серии со «Спартаком».

Отметим, что на «Западе» в следующую стадию также прошел ЦСКА. Пока не определился победитель только в паре «Динамо» — «Северсталь» (2-2).