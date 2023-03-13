Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов заявил, что нельзя никого выделать в команде
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, есть ли у него любимые игроки в казанском клубе.
«Для меня они все одинаковые. Я с уважением к ним отношусь. Это главное — уважать то, что они делают. С кем-то больше общаешься, с кем-то меньше, все бывает. А такого, что этот нравится, а этот не нравится, не должно быть вообще. Они же все видят. И это тоже нехорошо. Есть какие-то недостатки в игре, и с этим человеком ты больше разговариваешь, а к кому-то и не надо подходить, у него все нормально. Ты можешь что-то спросить, и этого достаточно», — цитирует Билялетдинова официальный сайт КХЛ.
Отметим, казанская команда смогла выиграть Восточную конференцию. «Ак Барс» прошел первый раунд плей-офф КХЛ, обыграв «Нефтехимик» в шести матчах — 4-2.
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|14.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|14.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -