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17 ноября, 23:25

Тренер «Ак Барса» Знарок заявил, что для него матчи против СКА важнее «Зеленого дерби»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (5:2), а также заявил, что для него матчи против клуба из Санкт-Петербурга важнее игр против «Салавата Юлаева», которые называют «Зеленым дерби».

«Честно скажу, СКА для меня более принципиален. Доволен ли я? Нет блин, не доволен. Но ошибки были. Что-то в первом периоде не понравилось, что-то во втором, что-то в третьем. Без фамилий — это мой принцип, я так говорил и сейчас так говорю. Персонально о своих ребятах я не говорю, это по моим правилам. Пост с бабушкой? Видели конечно.

Будем стараться теперь также играть и дальше. Теперь едем на выезд, сложный очень выезд предстоит. Мы на каждый матч выходим с настроем как на последний. У нас хорошие вратари, я всегда об этом говорю. Будет ли играть Галиев? Не знаю. Посмотрим по состоянию здоровья. Радулов капитан? Мы подумаем над вашим предложением. Продвинутая статистика? Смотрим конечно, но знаете, она не всегда правильная», — сказал Знарок.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
Олег Знарок
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