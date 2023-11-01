Тамбиев: «Если бы не пятиминутное удаление, сценарий матча был бы иным»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился мнением о гостевой игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:3 ОТ).

«Мы провели хороший матч. Ребята молодцы, проявили характер, сравняли счет. Последние встречи мы играем лучше оппонентов. Если бы не это пятиминутное удаление, сценарий матча был бы иным. Дайте нам пять минут большинства, мы тоже будем бросать и инициатива перейдет сразу к нам, а в игре «5 на 5» мы даже лучше выглядели», — приводит слова Тамбиева пресс-служба «Трактора».

В ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ «Адмирал» с 12 очками замыкает турнирную таблицу «Востока», «Трактор» — на 5-м месте (30 очков) в Восточной конференции.