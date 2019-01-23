Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов – о травме судьи: "Это несчастный случай"

Главный судья КХЛ Алексей Анисимов сделал официальное заявление по инциденту с травмой арбитра встречи "Витязь" – "Торпедо" Эдуарда Одиньша, который не смог продолжить игру из-за столкновения с нападающим нижегородцев Данилой Веряевым​, сообщает официальный сайт лиги.

​– Я присутствовал на игре и сейчас нахожусь рядом с Эдуардом. В скором времени он будет перевезен в Москву. Одиньш получил тяжелую травму после игрового эпизода и столкновения с одним из игроков, в действиях которого не было никакого умысла, это несчастный случай. Одиньш мужественно переносит серьезнейшее повреждение и, я уверен, вернется в строй. Судейский корпус КХЛ, коллеги, – все мы сейчас с Эдуардом и сделаем все, чтобы его выздоровление было максимально быстрым, – приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ.

Видео: страшная травма арбитра на матче "Торпедо" – "Витязь"