22:49 23 января | Хоккей — КХЛ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов – о травме судьи: "Это несчастный случай"

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Главный судья КХЛ Алексей Анисимов сделал официальное заявление по инциденту с травмой арбитра встречи "Витязь""Торпедо" Эдуарда Одиньша, который не смог продолжить игру из-за столкновения с нападающим нижегородцев Данилой Веряевым​, сообщает официальный сайт лиги.

– Я присутствовал на игре и сейчас нахожусь рядом с Эдуардом. В скором времени он будет перевезен в Москву. Одиньш получил тяжелую травму после игрового эпизода и столкновения с одним из игроков, в действиях которого не было никакого умысла, это несчастный случай. Одиньш мужественно переносит серьезнейшее повреждение и, я уверен, вернется в строй. Судейский корпус КХЛ, коллеги, – все мы сейчас с Эдуардом и сделаем все, чтобы его выздоровление было максимально быстрым, – приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ.

Видео: страшная травма арбитра на матче "Торпедо" – "Витязь"

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/01/23/428744.html

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