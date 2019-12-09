Гиртс Анкипанс: «Макарова не обвиняем, просто нужна была встряска»

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:5).

— Поздравляю Магнитогорск с победой, — цитирует тренера официальный сайт «Магнитки». — По игре — да, стечение многих обстоятельств, скажем так — не были сегодня в хороших стартовых позициях. Очень долго сюда добирались, это оставило сильный отпечаток, плюс почти вся оборона у нас сейчас в лазарете и один еще играет с уколами. Тяжелая ситуация, неприятная, но надо идти дальше. Хорошо, что есть пауза — отдохнем, поработаем. Надеюсь, что основные силы будут в строю и мы снова сможем показывать солидную игру. Спасибо.

— Чем объяснить смену вратаря после первого периода?

— Как я уже говорил — мы не были в хороших позициях, хотели встряхнуть команду. Макарова мы ни в коем случае не обвиняем, просто нужна была встряска. К сожалению — не получилось. Как коллега говорил, мы не смогли найти темп и навязать какую-то борьбу, действительно было много места противнику для атаки.

— Может быть какое-то позитивное утешение, что и здесь, и в Екатеринбурге вы выиграли третьи периоды?

— Я бы лучше выиграл игру, чем какие-то отдельные эпизоды. Играть надо с самого начала. Тяжелая ситуация. После последней паузы мы хорошо усилились, набрали хороший ход, но сильно нас подкосили травмы.

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