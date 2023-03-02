Герман Титов считает, что судейский корпус оказался не совсем готов к кубковым матчам КХЛ

Известный хоккейный специалист, экс-наставник нескольких клубов КХЛ Герман Титов прокомментировал итоги первого дня плей-офф-2023.

«Интересный, конечно, первый день плей-офф вышел. «Андердоги» удивили, даже порадовали. Но еще больше удивили арбитры. Кажется, судейский корпус оказался не совсем готов к кубковым матчам. Мы и в регулярке часто видели пропущенные явные нарушения, а сейчас градус возрос, и судить надо гораздо внимательнее. Что в матче «Ак Барса» с «Нефтехимиком», что в игре СКА и «Динамо» был ряд моментов, когда нужно было свистеть, но арбитры почему-то игнорировали и толчки, и даже удары в голову. Питерцам, например, это обошлось дорого: Минск реализовал два своих большинства после пропущенных удалений на армейцах и выиграл как раз в две шайбы. Но это только старт первого раунда, и у команд еще много шансов. Главное, чтобы такое безалаберное судейство не растянулось на несколько матчей или серий. В плей-офф цена ошибки высока не только со стороны игроков и тренеров, но и со стороны судей», — приводит слова Титова «Чемпионат».

В первом матче серии между СКА и «Динамо» победу в Санкт-Петербурге одержали минчане со счетом 6:4.