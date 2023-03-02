Герман Титов считает, что судейский корпус оказался не совсем готов к кубковым матчам КХЛ
Известный хоккейный специалист, экс-наставник нескольких клубов КХЛ Герман Титов прокомментировал итоги первого дня плей-офф-2023.
«Интересный, конечно, первый день плей-офф вышел. «Андердоги» удивили, даже порадовали. Но еще больше удивили арбитры. Кажется, судейский корпус оказался не совсем готов к кубковым матчам. Мы и в регулярке часто видели пропущенные явные нарушения, а сейчас градус возрос, и судить надо гораздо внимательнее. Что в матче «Ак Барса» с «Нефтехимиком», что в игре СКА и «Динамо» был ряд моментов, когда нужно было свистеть, но арбитры почему-то игнорировали и толчки, и даже удары в голову. Питерцам, например, это обошлось дорого: Минск реализовал два своих большинства после пропущенных удалений на армейцах и выиграл как раз в две шайбы. Но это только старт первого раунда, и у команд еще много шансов. Главное, чтобы такое безалаберное судейство не растянулось на несколько матчей или серий. В плей-офф цена ошибки высока не только со стороны игроков и тренеров, но и со стороны судей», — приводит слова Титова «Чемпионат».
В первом матче серии между СКА и «Динамо» победу в Санкт-Петербурге одержали минчане со счетом 6:4.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|2.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|2.03
|17:00
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|2.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|2.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -