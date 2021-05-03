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«Салават Юлаев» предложил контракт сыну Николая Цулыгина

15:36
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«Салават Юлаев» продлил контракты с целой группой молодых хоккеистов, информирует официальный сайт клуба.

Новые двусторонние соглашения заключили: Данил Алалыкин, Владимир Баканин, Ильдан Газимов, Павел Елизаров, Александр Кулешов, Сергей Сафин Трегубов, Павел Семёнов, Егор Старков, Егор Сучков, Александр Чёрный и Шамиль Шмаков.

Кроме того, уфимцы сделали предложение о заключении первого профессионального контракта Ярославу Цулыгину, сыну тренера основного состава команды Николая Цулыгина.

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/kontraktnye-novosti-kluba/

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