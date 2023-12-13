Антон Курьянов: «Отношения с Бабаевым? У меня нет войны ни с одним агентом»
Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов в интервью «СЭ» рассказал о том, как договаривался о контракте форварда Владимира Ткачева.
— Владимир Ткачев играет так, словно он омский Макдэвид. Что с ним произошло за лето?
— Встретишь его на улице — сразу ведь и не скажешь, что это один из лучших игроков лиги. Только если знаком с ним лично. Ткачев ментально созрел для того, чтобы стать лидером. Он подписал большой контракт на длительный срок, получил роль ассистента капитана. Быть лицом команды и всей КХЛ — большая ответственность, и ее нужно нести на себе в каждой игре. Володе это нравится. Он, наверное, соперничает внутри сам с собой. На сегодняшний день ему удалось выйти на новую ступеньку в карьере. Теперь мы увидели нового Ткачева — именно по отношению к игре, по тому, как возвращается назад в оборону, по готовности проводить силовые приемы. Некоторые из этих моментов раньше за ним даже не наблюдались.
— Переговоры по его подписанию летом — самые сложные и нервные в вашей жизни?
— Одни из самых. Для меня каждые переговоры были тяжелыми потому, что с этим мне пришлось столкнуться впервые. Мы постоянно находились на связи с самим Володей и его агентом Шуми Бабаевым. Принципиально договорились обо всех условиях гораздо раньше. Единственное — установили дедлайн, до которого Ткачев будет рассматривать потенциальные предложения из НХЛ, и определили дату, когда закроем вопрос. Драматичный момент тоже присутствовал. Когда на рынке никого нет и ты можешь потерять одного из лучших игроков в лиге, то переживаешь очень сильно.
— Вы очень плотно взаимодействуете с Бабаевым, который недавно в Омске считался почти «врагом народа», пригласив его клиентов — Ткачева, Игумнова, Проскурякова, Вербу.
— Я даже не думал об этом. У нас с ним нормальные отношения и происходит профессиональное общение. Как таковой войны ни с кем нет. (Улыбается.) Я еще не успел даже ни с кем поругаться, чтобы ее развязывать. Ребята, которых вы назвали, приносят пользу нашей команде. И потенциальные игроки от Бабаева, если они придут, — мастера высокого уровня. Нет смысла разделять.
В августе 2023 года 28-летний хоккеист подписал трехлетний контракт с «Авангардом». По информации «СЭ», базовый оклад нападающего составит 101 миллион рублей в год.
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