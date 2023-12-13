Кожевников назвал хоккеистов, которые в будущем станут лидерами сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает форварда «Торпедо» Василия Атанасова и защитника нижегородской команды Антона Силаева будущими лидерами сборной России.

«Мне нравится Атанасов из «Торпедо», он играет стабильно и здорово смотрится. У него хоккейное мышление, ведь до этого о нем никто не слышал. Потому что есть игроки, о которых знаешь сразу, что они талантливые. Как, например, в «Спартаке» Порядин, Цыплаков и другие. Вот Игорь Ларионов пришел в «Торпедо» и раскрыл молодежь. Еще у них есть молодой защитник Силаев. Вот он и Атанасов неожиданные открытия для меня. Стали сразу играчищами! Эта плеяда молодых станет лидерами сборной России в будущем», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В текущем сезоне 21-летний Атанасов набрал 38 (19+19) очков в 38 матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. На счету 17-летнего Силаева 3 гола и 7 результативных передач в 39 играх за клуб из Нижнего Новгорода.