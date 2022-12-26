В «Тракторе» заявили, что не заинтересованы в возвращении Щербака

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Никиты Щербака. Права на игрока в КХЛ принадлежат «Трактору».

«Трактор» не заинтересован в возвращении Никиты Щербака. Интереса от других клубов почти нет», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

В конце сентября 26-летний хоккеист покинул чешский клуб «Маунтфилд» после отказа в продлении визы и с тех пор не подписал контракт с новым клубом. В этом сезоне Щербак провел 5 матчей в экстралиге за команду и набрал 5 (1+4) очков.

В КХЛ форвард играл в 2019–2020 годах за «Трактор» и «Авангард».