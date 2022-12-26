«Локомотив» может подписать контракт с нападающим Варнаковым, который не играл больше года

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» может подписать контракт с нападающим Михаилом Варнаковым.

37-летний форвард не играл в официальных матчах более года после расторжения контракта с «Торпедо» по ходу прошлого сезона.

Варнаков является воспитанником нижегородского клуба. Также играл за петербургский СКА, московское «Динамо» и казанский «Ак Барс».