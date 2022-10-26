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Ринат Баширов: «Не могу сказать, что в КХЛ для всех клубов есть равные условия»

Гендиректор «Салавата» Баширов назвал главную проблему КХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Ринат Баширов.
Фото ХК «Салават Юлаев»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» рассказал о том, что считает проблемой для КХЛ.

— Какой «Салават Юлаев», который вы видели, был лучшим в истории?

— Наверное, чемпионский 2011 год. Четыре равные пятерки, ты был на сто процентов уверен, что после матча диктор скажет привычные слова: «Поздравляем «Салават Юлаев» с очередной победой!» Мы к этому будем стремиться.

— Но сейчас такой состав нереально собрать.

— Конечно. Да, тогда команды были в разных условиях, но сейчас сказать, что условия равные для всех, я не могу. Это делает наш чемпионат не до конца конкурентным. Считаем, что выработка равных условий, которые должны соблюдаться всеми, — это процесс, который необходимо пройти как можно быстрее. Лига сейчас много работает по привлечению болельщиков на трибуны.

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов говорил о привлечении на матчи поколения Z от 1 до 17 лет. Мы после этого даже обустроили на арене комнату матери и ребенка. Однако значительного успеха это не принесло. Видимо, необходимы более радикальные шаги. Без значительных изменений в регламентах не обойтись. Все же понимают, что конкурентный чемпионат — это полные трибуны и увеличение доходов клубов, в том числе от рекламодателей, трансляций и т. д.

— А в чем неравные условия? Вы имеете в виду бонусы?

— Бонусы в том числе. Почему четыре команды могли безлимитно направлять средства на бонусы? Понятно же, что это было в том числе инструментом обхода потолка зарплат. Сколько нужно было времени, чтобы понять это?

— Но в этом году этого уже нет.

— Мы выступали против предложения разрешить победителю Кубка Гагарина тратить на бонусы неограниченное количество средств. На чем основано наше мнение? Всем давно известны основные претенденты на чемпионство. У них изначально, при формировании команды, есть приоритет. Перспектива неограниченных бонусов— весомый аргумент в переговорах. Мы как раз этим летом столкнулись с таким случаем. Здесь возникает вопрос к авторам изменений в регламент. Если вы понимаете отрицательную практику безграничных бонусов, почему тогда делаете исключение для победителя чемпионата? Мы же не в колхозе вручаем премию победителю соцсоревнований. Как компромиссный вариант считаем правильным установить лимит на бонусы и в этом случае.

Сокращение заявки позволит создать реальный рынок игроков. Текущее положение дел мешает как общему развитию хоккея, так и многим перспективным игрокам.
Необходимо введение ограничений на расходование средств на покупку игроков. Хорошим вариантом было бы включение суммы покупки в потолок зарплат или определение норматива таких расходов от этого потолка.

Ринат Баширов. «В Казани дежурили с ножами на входе в общежитие». Директор клуба КХЛ — о 90-х
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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