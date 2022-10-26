Ринат Баширов: «Не могу сказать, что в КХЛ для всех клубов есть равные условия»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» рассказал о том, что считает проблемой для КХЛ.
— Какой «Салават Юлаев», который вы видели, был лучшим в истории?
— Наверное, чемпионский 2011 год. Четыре равные пятерки, ты был на сто процентов уверен, что после матча диктор скажет привычные слова: «Поздравляем «Салават Юлаев» с очередной победой!» Мы к этому будем стремиться.
— Но сейчас такой состав нереально собрать.
— Конечно. Да, тогда команды были в разных условиях, но сейчас сказать, что условия равные для всех, я не могу. Это делает наш чемпионат не до конца конкурентным. Считаем, что выработка равных условий, которые должны соблюдаться всеми, — это процесс, который необходимо пройти как можно быстрее. Лига сейчас много работает по привлечению болельщиков на трибуны.
Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов говорил о привлечении на матчи поколения Z от 1 до 17 лет. Мы после этого даже обустроили на арене комнату матери и ребенка. Однако значительного успеха это не принесло. Видимо, необходимы более радикальные шаги. Без значительных изменений в регламентах не обойтись. Все же понимают, что конкурентный чемпионат — это полные трибуны и увеличение доходов клубов, в том числе от рекламодателей, трансляций и т. д.
— А в чем неравные условия? Вы имеете в виду бонусы?
— Бонусы в том числе. Почему четыре команды могли безлимитно направлять средства на бонусы? Понятно же, что это было в том числе инструментом обхода потолка зарплат. Сколько нужно было времени, чтобы понять это?
— Но в этом году этого уже нет.
— Мы выступали против предложения разрешить победителю Кубка Гагарина тратить на бонусы неограниченное количество средств. На чем основано наше мнение? Всем давно известны основные претенденты на чемпионство. У них изначально, при формировании команды, есть приоритет. Перспектива неограниченных бонусов— весомый аргумент в переговорах. Мы как раз этим летом столкнулись с таким случаем. Здесь возникает вопрос к авторам изменений в регламент. Если вы понимаете отрицательную практику безграничных бонусов, почему тогда делаете исключение для победителя чемпионата? Мы же не в колхозе вручаем премию победителю соцсоревнований. Как компромиссный вариант считаем правильным установить лимит на бонусы и в этом случае.
Сокращение заявки позволит создать реальный рынок игроков. Текущее положение дел мешает как общему развитию хоккея, так и многим перспективным игрокам.
Необходимо введение ограничений на расходование средств на покупку игроков. Хорошим вариантом было бы включение суммы покупки в потолок зарплат или определение норматива таких расходов от этого потолка.
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|9
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|П
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|9
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|20
|9
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|9
|12
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|10
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|8
|14
|19
|11
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|21
|6
|15
|16
|26.10
|17:00
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Металлург – Автомобилист
|- : -
|26.10
|17:00
|
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|26.10
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|
Торпедо – Динамо М
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СКА – Нефтехимик
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