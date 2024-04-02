Гендиректор «Динамо» Сушко: «Будем пытаться работать лучше»
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко оценил свою работу на протяжении сезона-2023/24.
— В начале сезона в одном из интервью вы сказали насчет назначения на пост гендиректора фразу «волков бояться — в лес не ходить». Как можете оценить свою работу по итогу сезона?
— Волков точно не боялся, что касается своей работы, то я не буду ее оценивать, есть президент клуба, который оценит мою деятельность. Могу сказать, что делал все возможное, что в моих силах, чтобы комфортно было команде и чтобы комфортно было офису. Чтобы люди приходили с радостью на работу и максимально проявляли свои лучшие качества. Что касается спортивных результатов — мы довольны регулярным чемпионатом, могли быть лучше в плей-офф. Есть много хороших моментов, к примеру ребята 2005 года весь плей-офф отыграли, будучи на лидирующих позициях, а не просто были на скамейке. Будем стараться делать работу лучше, но иногда в спорте многие вещи решают случайности. «Трактору» на данном этапе может быть повезло больше, а нам меньше. Из этого спорт и состоит. Будем пытаться работать лучше.
«Динамо» в нынешнем сезоне завоевало Кубок континента, став победителем регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф команда дошла до второго раунда, где уступила «Трактору» со счетом 0-4.
(Анна Бирюкова)
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|69
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|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Трактор
|- : -