Алексей Кудашов: «Виноват всегда тренер»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов на пресс-конференции по итогам сезона-2023/24 ответил на вопросы журналистов.

— Вы можете взять ответственность за поражение на себя?

— Безусловно, виноват всегда тренер.

— Кто на ваш взгляд стал прорывом сезона?

— Здесь надо понимать, что для каждого игрока все индивидуально. Для Римашевского это прорыв, как вы считаете?

— Да.

— А для Гусева?

— Безусловно.

— Но они ведь разного уровня игроки, согласитесь. Могу сказать так: как в любом сезоне — ряд игроков сыграл в прорыве, кто-то сыграл ниже своих возможностей.

— Как относитесь к тому, что следующий сезон пройдет до 31 мая?

— Совершенно спокойно к этому отношусь. Никакой разницы я не вижу, думаю наоборот будет чуть лучше, потому что будут больше паузы. У нас был непростой календарь с переездами.

— Илья Коновалов перенес плановую операцию. Что за операция?

— Мы и к Пыленкову 24-го числа поедем, у него тоже операция. Операция Коновалова не влияла на движение в плей-офф, скажем так, данная операция — профилактика после сезона.

— К какому хоккею будет стремиться команда в следующем сезоне?

— Когда у тебя есть исполнители в атаке, глупо их сдерживать. У нас команда в этом году заняла пятое или шестое место по пропущенным шайбам, неплохой показатель. Так что в следующем сезоне не тактический сдвиг будет по игре, а скорее будут сделаны мелкие акценты на чем-то.

«Динамо» в нынешнем сезоне завоевало Кубок континента, став победителем регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф команда дошла до второго раунда, где уступила «Трактору» со счетом 0-4.

(Анна Бирюкова)