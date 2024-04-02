Алексей Кудашов: «Виноват всегда тренер»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов на пресс-конференции по итогам сезона-2023/24 ответил на вопросы журналистов.
— Вы можете взять ответственность за поражение на себя?
— Безусловно, виноват всегда тренер.
— Кто на ваш взгляд стал прорывом сезона?
— Здесь надо понимать, что для каждого игрока все индивидуально. Для Римашевского это прорыв, как вы считаете?
— Да.
— А для Гусева?
— Безусловно.
— Но они ведь разного уровня игроки, согласитесь. Могу сказать так: как в любом сезоне — ряд игроков сыграл в прорыве, кто-то сыграл ниже своих возможностей.
— Как относитесь к тому, что следующий сезон пройдет до 31 мая?
— Совершенно спокойно к этому отношусь. Никакой разницы я не вижу, думаю наоборот будет чуть лучше, потому что будут больше паузы. У нас был непростой календарь с переездами.
— Илья Коновалов перенес плановую операцию. Что за операция?
— Мы и к Пыленкову 24-го числа поедем, у него тоже операция. Операция Коновалова не влияла на движение в плей-офф, скажем так, данная операция — профилактика после сезона.
— К какому хоккею будет стремиться команда в следующем сезоне?
— Когда у тебя есть исполнители в атаке, глупо их сдерживать. У нас команда в этом году заняла пятое или шестое место по пропущенным шайбам, неплохой показатель. Так что в следующем сезоне не тактический сдвиг будет по игре, а скорее будут сделаны мелкие акценты на чем-то.
«Динамо» в нынешнем сезоне завоевало Кубок континента, став победителем регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф команда дошла до второго раунда, где уступила «Трактору» со счетом 0-4.
(Анна Бирюкова)
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