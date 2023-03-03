Гендиректор «Нефтехимика» положительно оценил поднятие пола зарплат в КХЛ
Гендиректор «Нефтехимика» Игорь Ларионов положительно оценил поднятие пола зарплат в КХЛ
«Это положительный момент, потому что мы тогда сможем усилить наш состав игроками более высокого класса. Планируем привлечение трех легионеров, и сокращение лимита [с пяти иностранцев до трех] на нас в отрицательном плане не повлияет», — приводит слова Ларионова ТАСС.
Также гендиректор клуба прокомментировал возможное снижение возраста, в котором хоккеисты смогут выходить на рынок неограниченно свободными агентами.
«Возможно, для нас это будет скорее негативно, потому что у нас играет большинство наших молодых воспитанников, на которых мы рассчитываем. Мы строим игру в рамках минимального бюджета, привлекая игроков высокого уровня для усиления отдельных позиций», — отметил Ларионов.
Нынешний пол зарплат в КХЛ установлен на уровне 315 миллионов рублей. С сезона-2023/24 он будет составлять 405 миллионов рублей.
Ранее «СЭ» сообщал, что КХЛ планирует понизить возраст, с которого игроки будут становиться неограниченно свободными агентами.
|Западная конференция
|И
|В
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|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|3.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|3.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
|3.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|3.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -