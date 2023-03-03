Гендиректор «Нефтехимика» положительно оценил поднятие пола зарплат в КХЛ

Гендиректор «Нефтехимика» Игорь Ларионов положительно оценил поднятие пола зарплат в КХЛ

«Это положительный момент, потому что мы тогда сможем усилить наш состав игроками более высокого класса. Планируем привлечение трех легионеров, и сокращение лимита [с пяти иностранцев до трех] на нас в отрицательном плане не повлияет», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Также гендиректор клуба прокомментировал возможное снижение возраста, в котором хоккеисты смогут выходить на рынок неограниченно свободными агентами.

«Возможно, для нас это будет скорее негативно, потому что у нас играет большинство наших молодых воспитанников, на которых мы рассчитываем. Мы строим игру в рамках минимального бюджета, привлекая игроков высокого уровня для усиления отдельных позиций», — отметил Ларионов.

Нынешний пол зарплат в КХЛ установлен на уровне 315 миллионов рублей. С сезона-2023/24 он будет составлять 405 миллионов рублей.

Ранее «СЭ» сообщал, что КХЛ планирует понизить возраст, с которого игроки будут становиться неограниченно свободными агентами.