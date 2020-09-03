Гендиректор минского «Динамо»: «Убеждали «Йокерит», что проведение матча в Минске абсолютно безопасно»

Гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал отмену матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита», который не приехал на игру в Белоруссию.

— Сегодня утром у нас был разговор с генеральным менеджером «Йокерита» Яри Курри и специалистом по безопасности клуба Вессой Вилкулой, — приводит слова Баскова официальный сайт клуба. — С их слов они были обеспокоены огромным количеством угроз в адрес игроков, если те полетят в Минск, которые накануне вечером стали приходить спортсменам в социальных сетях.

Мы со своей стороны убеждали представителей «Йокерита», что проведение матча в Минске абсолютно безопасно. В разговоре от коллег не прозвучало, что «Йокерит» не полетит в Минск. Мы продолжали подготовку к матчу-открытию в Белорусии нового сезона лучшей хоккейной лиги Европы.

В обед мы получили информацию, что «Йокерит» не вылетел в Минск, после чего мы были на связи с КХЛ. Как нам стало известно, «Йокерит» провел внутрикомандное совещание, на котором было принято решение не лететь на матч.

Нам жаль, что сегодня в Минске не состоялось долгожданное открытие сезона Континентальной хоккейной лиги ведь «Динамо» со своей стороны гарантирует Лиге и всем клубам безопасность во время визита и участия команд в матчах КХЛ, проходящих в Минске.